Vom 18. bis 25. Mai lässt die Stadtbildpflege Kaiserslautern in der Opelstraße in Siegelbach Straßenbauarbeiten ausführen, die nacheinander in zwei Abschnitten stattfinden. Die erste Baumaßnahme befindet sich an der Bushaltestelle Zoo in Richtung Kaiserslautern. Hier wird die Rinnenanlage und in geringem Umfang der Fahrbahnbelag erneuert, um so den Regenwasserabfluss an der Haltestelle zu verbessern. Anschließend wird in Höhe der Opelstraße 96 eine schadhafte Stelle im Asphalt instand gesetzt.

Für Verkehrsteilnehmer ist während der Bauarbeiten eine Vorrang-Regelung eingerichtet. Fußgänger müssen die Baustellenabsicherung umgehen. Aufgrund der Bauarbeiten ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen.