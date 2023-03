Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der nächste dicke Brocken wartet. Bewegt werden will er ab kommender Woche. Zwar zeigt das Kalenderblatt erst „Halbzeit“ bei dem Straßenbau-Projekt an der Nord-Ost-Pforte des Stadtgebiets an. Doch die Erneuerung der B270 wird wohl etwas flotter vorankommen als vorgesehen. Am Freitagabend schieben die Arbeiter – mal wieder – eine Nachtschicht.

Aufatmen wird wohl mancher, der auf regelmäßigen Routen zwischen „Kleeblatt“ und der Anschlussstelle West unterwegs ist. Vorbei die Zeit der Kurz-Umleitungen, die trotz