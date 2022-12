Die Wahl zum Bürgermeister der Verbandsgemeinde Ramstein-Miesenbach findet am Sonntag, 2. Juli 2023, statt. Das hat der Verbandsgemeinderat am Mittwochabend einstimmig beschlossen. Eine eventuell erforderliche Stichwahl soll 14 Tage später – am Sonntag, 16. Juli 2023 – durchgeführt werden. Bürgermeister Ralf Hechler (CDU) erläuterte, dass seine Amtszeit am 22. März 2024 endet. Das Gesetz schreibe vor, dass die Wahl frühestens neun Monate (25. Juni 2023) und spätestens drei Monate vor freiwerden des Bürgermeisterpostens (3. Dezember 2023) zu erfolgen hat. Eine Stichwahl müsse binnen 21 Tagen nach der ersten Wahl durchgeführt werden. Der Wahltag und auch der Tag der Stichwahl müssen jeweils ein Sonntag sein. Außerdem sollen die Wahltermine nicht mit den Schulferien kollidieren. Nun muss der vom Verbandsgemeinderat beschlossene Termin noch von der Kreisverwaltung bestätigt werden.