Am 18. Juni 2023 wir der Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach Miesau gewählt. Amtsinhaber Erik Emich will jedoch keine weitere Amtszeit dranhängen. „Nach Gesprächen mit meiner Partei habe ich entschieden, nicht für die CDU ins Rennen für die kommende Bürgermeisterwahl zu gehen. Die CDU wird in ihrer Mitgliederversammlung einen anderen Bewerber aufstellen, das ist so mit mir abgestimmt“, teilt Emich mit. Bereits seit drei Jahren sei er zunehmend gesundheitlich belastet, begründet er seinen Verzicht auf eine erneute Kandidatur. Er finde nicht die Kraft, einen motivierenden und überzeugenden Wahlkampf zu absolvieren. Bei der Bürgermeisterwahl wird sein Name aber trotzdem auf dem Stimmzettel stehen – allerdings als parteiunabhängiger Einzelbewerber. Das ist allerdings lediglich aufgrund vorgegebener Regeln des Beamtenrechts der Fall. Gewählt werden möchte Emich nicht.