Am Samstagmorgen ereignete sich in der Hauptstraße in Hochspeyer ein Unfall zwischen einem PKW und einem Motorrad. Der 55-jährige Autofahrer wollte rückwärts aus seiner Hofeinfahrt fahren und übersah hierbei den querenden 50-jährigen Motorradfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich dabei am Handgelenk. Er wurde ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich, wie die Polizei mitteilt. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.