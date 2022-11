Nur kurze Freude an seiner Beute hatte ein mutmaßlicher Autodieb am Freitag. Dieser hatte laut Polizei am Mittag in Zweibrücken einen Citroen-Kleintransporter gestohlen. Die Polizei leitete eine Fahndung ein, die prompt Erfolg hatte: Bereits gegen 13.15 Uhr konnte der Mann auf der A63 in Fahrtrichtung Mainz an der Anschlussstelle Winnweiler von Kräften der Zentralen Verkehrsdienste Kaiserslautern und der Autobahnpolizei Kaiserslautern gestellt und festgenommen werden. Der 33-Jährige war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und stand zudem unter Alkoholeinfluss. Sein „Pegel“ lag bei 1,57 Promille. Auf den Mann kommen nun diverse Strafverfahren zu.