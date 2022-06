Am frühen Samstagabend wurde ein grüner VW Polo älteren Baujahres in der Rudolf-Breitscheid-Straße gestohlen, teilt die Polizei mit. Die Diebe nutzten die Gelegenheit, als der Autofahrer den Wagen mit laufendem Motor vor einer Pizzeria abstellte. Als der 33-Jährige wenige Minuten später aus der Gaststätte kam, bemerkte er den Diebstahl und verständigte die Polizei. Aufgrund des geringen Zeitwerts des Fahrzeuges geht die Polizei davon aus, dass der Wagen eventuell an einem anderen Ort wieder abgestellt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0631 369-2620 entgegen.