Aus Anlass des 100. Geburtstags von FCK-Legende und Weltmeister Ottmar Walter zeigt das Stadtmuseum in Kaiserslautern vom 3. bis 30. März eine Sonderausstellung. Unter dem Titel „100 Jahre unser Ottes“ sind im Wadgasserhof Objekte aus dem Besitz des Sammlers und Kurators Hagen Leopold zu bestaunen. In elf Kapiteln wird auf der Grundlage jahrelanger Recherchen das Leben von Ottmar Walter dargestellt. Dabei kommen Fakten ans Tageslicht, die bislang kaum bekannt sind. Außerdem präsentiert Leopold einen der Fußbälle aus der Zeit der WM 1954. Die Lebensgeschichte Ottmar Walters hat Leopold emotional gepackt. Er stand mit der Familie in Kontakt, tauchte auch in die Tiefen der Lebensgeschichte ein. Ottmar Walter stand lange Zeit im Schatten des großen Bruders Fritz. Er hatte kein einfaches Leben. Das gilt auch für Werner Kohlmeyer, einen der fünf Weltmeister des FCK von 1954. Dem linken Verteidiger widmet Leopold ein eigenes Kapitel in der Sonderausstellung. Denn auch Kohlmeyer hätte in diesem Frühjahr 100. Geburtstag feiern können. Er starb im Alter von gerade einmal 50 Jahren. Die Ausstellung ist von Mittwoch bis Freitag von 10 bis 17 Uhr sowie Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet. An den Heimspielen des 1. FCK gegen den VfL Osnabrück und gegen Fortuna Düsseldorf ist der Wadgasserhof von 8 Uhr bis 22 Uhr abends geöffnet. Die Eröffnung der Ausstellung findet am 3. März um 14 Uhr statt.