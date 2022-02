Die SPD-Fraktion will am Montag im Kreistag die Einberufung des Regionalausschusses beantragen, der sich aus Vertretern des Landkreises und der Stadt Kaiserslautern zusammensetzt. Der Stadtrat hatte auf Antrag von Patrick Schäfer (SPD) bereits Ende Januar für eine Einberufung votiert. Wie Harald Westrich, der Vorsitzende der SPD-Kreistagsfraktion, informierte, liege die Pflicht dazu aktuell bei Landrat Ralf Leßmeister (CDU), der zurzeit den Vorsitz im Ausschuss inne habe. „Im Ausschuss sollen die gemeinsame Gewerbeentwicklung und die Gründung eines Zweckverbandes behandelt werden“, teilte Westrich mit. Konkret geht es um eine Erweiterung des Industriegebietes Nord, die am 31. Januar Thema einer Diskussion um verfügbare Flächen im Stadtrat war. Eine 2018 von Stadt und Kreis in Auftrag gegebene interkommunale Potenzialstudie zu Gewerbe- und Industriegebietsflächen wurde 2019 im Regionalausschuss vorgestellt. Laut Studie ergibt sich für Stadt und Kreis ein jährlicher Flächenbedarf von 7,6 Hektar. Inzwischen seien die Flächen in Kreis und Stadt weitgehend aufgebraucht, beschreibt Westrich, der in einer Kooperation große Chancen für die Region sieht.