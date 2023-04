Die Arbeiten an der Anschlussstelle Kaiserslautern-Einsiedlerhof der A6 sind auf der Nordseite soweit fortgeschritten, dass der neue Turbokreisel teilweise an den fertigen Anschlussästen zur A6 und zur Kreisstraße K5-K25 wieder befahren werden kann. Laut Landesbetrieb Mobilität (LBM) wird ab Dienstag, 2. Mai, aber eine neue Baustellenverkehrsführung nötig. Die Kreisstraße K5/K25 nach Rodenbach wird für den Verkehr komplett freigegeben. Über das kommende Wochenende und den Feiertag am Montag wird die Umstellung der Verkehrsführung vorbereitet. Es kann zu kurzzeitigen Einschränkungen kommen. Nach Abschluss der Umstellung der Verkehrsführung stehen wieder alle Fahrtrichtungen unter Baustellenbedingungen zur Verfügung. In den folgenden Bauphasen des Turbokreisels werden noch die Anschlussfahrbahnen der L369 in Richtung US Air Base/Mackenbach sowie zur Brücke über die A6 nach Kaiserslautern-Einsiedlerhof hergestellt. Laut LBM werden die Arbeiten an der Nordseite noch circa sechs Wochen dauern, ehe dann mit dem Kreisel auf der Südseite begonnen werden kann.