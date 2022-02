Ein ökumenisches Gebet für den Frieden in der Ukraine gibt es am Sonntag, 27. Februar, um 17 Uhr in der Abteikirche Otterberg. Wie Pfarrer Christoph Hartmüller am Samstag mitteilt, nehmen die katholische Pfarrei Mariä Himmelfahrt, die ein größeres Gebiet rund um Otterberg, Otterbach und Weilerbach umfasst, und die Protestantische Kirchengemeinde Otterberg teil. „Wir versuchen noch benachbarte protestantische Gemeinden zur Mitwirkung zu gewinnen“, so der Pfarrer.