Mit Unterstützung der Bundespolizei sowie der Bereitschafts- und Wasserschutzpolizei werden insbesondere in gemäß Warn- und Aktionsplan der Landesregierung als „rot“ eingestuften Kommunen Kontrollen durchgeführt, heißt es aus der Landeshauptstadt. Der Fokus liegt auf Mainz, Trier, Kaiserslautern und Prüm. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz sagte, es werde auch in Landstuhl, Pirmasens und Zweibrücken kontrolliert, auch in kleineren Ortschaften könne es im Laufe des Kontrolltages zu Überprüfungen kommen.

Überwacht wird in erster Linie die Einhaltung der Maskenpflicht. „Der Großteil der Bürgerinnen und Bürger hält sich an die gültigen Vorschriften. Aber es ist noch nicht bei allen angekommen, dass wir den aktuell stark ansteigenden Zahlen nur gesamtgesellschaftlich wirksam begegnen können. Es geht noch einmal um die Sensibilisierung der Bevölkerung, aber wir werden vor dem Hintergrund der Lageentwicklung Verstöße konsequent sanktionieren“, so Innenminister Roger Lewentz.

Örtliche Schwerpunkte werden neben Plätzen auch Spielhallen und gastronomische Betriebe sein. Bereits Anfang Oktober waren bei einem Maskenpflichtkontrolltag 3630 Personen kontrolliert worden. Wer gegen die Maskenpflicht im ÖPNV oder im Einzelhandel verstößt, muss immer noch mit 50 Euro Bußgeld rechnen.