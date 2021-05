Am Montag startet der Waschpark in Kaiserslautern, ein Inklusionsbetrieb, der von einer Tochtergesellschaft der Lebenshilfe betrieben wird. Vorerst wird nur die Waschstraße geöffnet. Wie die Lebenshilfe mitteilt, startet ab heute die Außenreinigung der Waschanlage für den Kundenverkehr, die Fahrzeuginnenreinigung bleibt weiterhin im Testbetrieb, die offizielle Öffnung soll in Kürze erfolgen.

Der Waschpark an der Pariser Straße ist ein weiterer Inklusionsbetrieb der iKL gGmbh, einer Tochtergesellschaft der Lebenshilfe Westpfalz. Rund die Hälfte der Beschäftigten hat nach Angaben der Lebenshilfe eine Schwerbehinderung. Der Waschpark ist bereits der vierte Inklusionsbetrieb der iKL gGmbH, weitere Betriebe sind die Gartenschau Kaiserslautern, das Restaurant Brauhaus an der Gartenschau und der Legoversandhandel Steinehelden.

In Kürze soll dann auch die Fahrzeuginnenreinigung den Betrieb aufnehmen. Im Anschluss an die Außenwäsche werden in knapp 20 Minuten Autos von innen gereinigt: Fenster, Verkleidungen, Türeinstiege, Fußräume, Kofferraum, Armaturenbrett.

Info www.waschpark-lebenshilfe.de