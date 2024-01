Mit einer „Offenbachiade à la Alfons“ starten die À-la-carte-Konzerte der Deutschen Radio Philharmonie am Donnerstag, 1. Februar, 13 Uhr, im SWR Studio Kaiserslautern in das neue Jahr.

Da haben sich zwei gesucht und gefunden: Alfons, der deutsch-französische Kabarettist, der „Klischee-Franzose“ mit seinem vermeintlich naiven, sanft-satirischen Humor, arbeitet sich ab an einem raffinierten Musik-Cocktail mit Ausschnitten aus Bühnenwerken des ebenso genialen wie spottlustigen Vielschreibers Jacques Offenbach. Während letzterer in Köln geboren wurde und Paris zu seiner Wahlheimat machte, ist Alfons umgekehrt in Paris geboren und hat Deutschland zu seiner zweiten Heimat gemacht.

Unter Stabführung der jungen, französischen Dirigentin Chloé Dufresne stürzen sich die Deutsche Radio Philharmonie und die Sopranistin Sheva Tehoval in einen Koloraturenrausch, stimmen übermütige „Galops“ und butterzarte Melodien an, verspricht der Veranstalter. Ausschnitte aus Straßenfegern wie „Hoffmanns Erzählungen“ oder „Orpheus in der Unterwelt“ stehen neben ähnlich effektvollen, aber weniger bekannten Ausschnitten aus Bühnenwerken wie „Le Roi Carotte“, „Robinson Crusoe“, „Fantasio“ oder „Le voyage dans la lune“. Ein gefundenes Fressen für den subtilen und entlarvenden Humor des Kabarettisten Emmanuel Peterfalvi alias Alfons, zu dessen Spezialität es auch gehört, vermeintliche Klischees als pure Wahrheit zu entlarven.

Liebe und Leidenschaft

Mit ihm auf der Bühne: die Sopranistin Sheva Tehoval, Gewinnerin des Wettbewerbs „SWR junge Opernstars“ des Jahres 2017 und DRP-Les-Jeunes-Künstlerin dieser DRP-Saison. Ihre Liebe für die klassische Musik entdeckte sie im Alter von sechs Jahren im Chor der Königlichen Oper in Brüssel. Heute ist sie auf vielen Bühnen Europas unterwegs – vom Theater an der Wien bis zur Berliner Philharmonie und dem Petersburger Mariinsky Theater.

Die DRP spielt unter Leitung der unter anderem an der berühmten Sibelius-Akademie in Helsinki zur Dirigentin ausgebildeten Französin Chloé Dufresne. Auch sie ist in dieser Saison DRP-Les-Jeunes-Künstlerin. Eine ihrer Leidenschaften ist das Musiktheater und nicht zuletzt Jacques Offenbach, dessen „Voyage dans la Lune“ sie an den Opernhäusern von Nizza, Limoges, Massy, Metz, Reims und Rouen mit großem Erfolg geleitet hat. SWR2-Moderatorin Sabine Fallenstein führt durch das Programm. Das Konzert wird live ab 13.04 Uhr auf SWR2 übertragen.

Info

Karten gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information, Fruchthallstraße 14, 0631 365-2316, bei Thalia 0631 36219-814 und bei allen weiteren Vorverkaufsstellen.