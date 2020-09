Das Netzwerk Demenz Stadt und Landkreis Kaiserslautern veranstaltet unter der Überschrift „Demenz und Kultur“ rund um den Welt-Alzheimertag die Aktionstage Demenz.

Los geht es am Samstag, 5. September, von 10 bis 13 Uhr mit einem Infostand auf dem Wochenmarkt Kaiserslautern am Parkplatz vor der Stiftskirche. Dort werden Vertreter des Netzwerks Demenz vor Ort ansprechbar sein und den komplett überarbeiteten Ratgeber Demenz kostenlos verteilen.

Weiter geht es am Donnerstag, 10. September, um 16 Uhr im Innenhof des Theodor-Zink-Museums mit einer Lesung mit Hannelore Bähr. Die Pfalztheater-Schauspielerin wird zunächst Texte aus Arno Geigers Bestseller „Der alte König in seinem Exil“ sowie persönliche, von Demenzerkrankten verfasste Texten rezitieren. Im Anschluss wird sie – begleitet von Frank Kersting am Klavier – dem Publikum noch einige Lieder aus ihrem bekannten Hildegard Knef Programm präsentieren.

Ein ökumenischer Gottesdienst findet am Freitag, 18. September, um 11 Uhr im Bistumshaus in der Klosterstraße statt. Er ist speziell auf die Bedürfnisse von demenziell veränderten Menschen ausgerichtet und wird vom Malteser Hilfsdienst in Kooperation mit der Pfarrei Heiliger Martin und der evangelischen Klinikseelsorge Kaiserslautern veranstaltet. Um Anmeldung bei den Maltesern wird gebeten unter 0631/3418218 oder carmen.nebling@malteser.org.

Die zentrale Veranstaltung zum Welt-Alzheimertag wird am Samstag, 19. September, im Museum Pfalzgalerie in Kooperation mit der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz veranstaltet. Um 11 Uhr wird zunächst Britta Buhlmann, Direktorin der Pfalzgalerie, die Gäste begrüßen. Im Anschluss gibt es einen kurzen Vortrag von Bettina Scheeder vom Museumsverband zum Thema „Museen als Erinnerungsorte für Menschen mit Demenz“. Es folgt Professor Georg Adler, der Leiter des Instituts für Studien zur psychischen Gesundheit in Mannheim und Vorsitzender der Alzheimer Gesellschaft Rheinland-Pfalz mit einem Vortrag über die Bedeutung von „Demenz und Kultur“ . Zum Abschluss besteht die Möglichkeit, an einer Gruppenführung durch die Gemäldesammlung des Museums Pfalzgalerie teilzunehmen. Die Betreuungsvereine der Stadt Kaiserslautern sind ebenfalls vor Ort.

Zum Abschluss der Aktionstage wird gemeinsam mit dem Union Studio für Filmkunst am Sonntag, 20. September, um 18 Uhr der Film „Romys Salon“ vorgeführt. Romys Salon ist ein Film von Mischa Kamp aus dem Jahr 2019 (Länge: 90 Minuten). Die niederländische Produktion basiert auf dem gleichnamigen Buch von Tamara Bos.

Der Eintritt ist für alle Veranstaltungen frei. Anmeldung bei den Beratungsstellen Demenz in Stadt (Telefon 0631/80093116) und Landkreis (Telefon 06371/921529). Informationen zu den Aktionen rund um den Welt-Alzheimertag: www.kaiserslautern.de.