Mit einer Aufführung von Brahms’ berühmten Oratorium „Ein deutsches Requiem“ beginnt am Sonntag, 12. März, um 17 Uhr die diesjährige Reihe der Abteikirchenkonzerte in Otterberg.Es singen die Kantorei der Versöhnungskirche und der Projektchor des BKI Kaiserslautern (Einstudierung: Maximilian Rajczyk). Solisten sind Noëmi Sohn, Sopran, und Klaus Mertens, Bariton. Beide sangen zuletzt 2021 auch zusammen Haydns „Schöpfung“ in Otterberg. Den Orchesterpart übernimmt die Kammerphilharmonie Mannheim.

Brahms hat die Texte aus der Bibel für sein Oratorium selbst zusammengestellt, er umschreibt in deutscher Sprache das Mysterium der Vergänglichkeit und Auferstehung. Gedacht ist sein Werk zum Trost derer, „die da Leidtragen“, also vor allem für die Lebenden, so die Veranstalter. Die vollständige siebenteilige Fassung wurde 1869 in Leipzig uraufgeführt.

