Da staunte der Fußballnachwuchs des SC Siegelbach nicht schlecht: Gleich am ersten Tag stattete Betzi dem Feiermaus-Fußballcamp einen Besuch ab und stand gemeinsam mit den Jungs und Mädels für Fotos parat. Auch Petrus meinte es gut mit den Siegelbachern: Die Sonne strahlte und brachte den Nachwuchs ganz schön ins Schwitzen.

Donnerstagmorgen, strahlend blauer Himmel und saftiges Grün auf dem Siegelbacher Sportplatz – da schlägt das Fußballherz gleich höher. Vor allem, wenn man eine so lange Pause einlegen musste. 70 Kinder hatten sich zum Feiermaus-Fußballcamp beim Sportclub Siegelbach angemeldet, von den Bambinis bis zur C-Jugend. „Wir haben anfangs nicht damit gerechnet, dass sich so viele dafür interessieren“, freut sich Jugendleiter Benny Wernersbach. Bis Samstag dreht sich alles um das runde Leder. Außerdem gab es eine Dorfrallye für die Nachwuchs-Feiermäuse. Ein weiterer Höhepunkt am Freitag: Florian Dick, der ehemalige Fußballprofi des 1. FC Kaiserslautern, trainierte gemeinsam mit den Kindern.

Coronakonform

Ohne die Arbeit zahlreicher Helfer auf und neben dem Platz wäre das Fußballcamp wohl kaum möglich gewesen, denn es gab täglich zwei Trainingseinheiten vormittags und nachmittags. Da niemand verhungern und verdursten sollte, wurden auch ein gemeinsames Frühstück, Mittagessen und ein Snack zum Abschluss aufgetischt. Das Ganze musste noch dazu coronakonform funktionieren. Gegessen wurde also in Schichten, streng unterteilt nach jeder einzelnen Jugend. Trainiert wurde auf den beiden Rasenplätzen und dem kleinen Trainingsplatz, sodass alle Mannschaften ausreichend Platz hatten.

Sondereinsatz

Am wichtigsten aber war die Devise „Das Runde muss ins Eckige“. So wurden Passübungen vollführt, verschiedene Spielformen mit und ohne Ball geübt und zum Abschluss gab’s für jede Altersklasse natürlich ein Fußballspiel. Der Spaß sollte nicht zu kurz kommen. „Wir wollten den Kindern einfach etwas Abwechslung bieten, nachdem sie eine so lange Zwangspause einlegen mussten“, sagte Jugendleiter Benny Wernersbach. Diese Abwechslung genossen die Kids sichtlich.

Der Aufwand, den die ehrenamtlichen Helfer der Siegelbacher dafür betrieben hatten, war hoch. Schon Wochen vor dem Camp wurde das Vereinsgelände in mehreren Arbeitseinsätzen auf Vordermann gebracht. Der Verein scheute keine Kosten und Mühen – schließlich sollte den Jüngsten endlich mal wieder etwas geboten werden. Das gelang: Voller Eifer und mit viel Spaß waren die Kinder dabei, und es war für alle klar: „Wir kommen wieder, keine Frage!“