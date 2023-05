Ab Dienstag, 30. Mai, steht in der Mainzer Straße zwischen der Holtzendorffstraße und der Aral-Tankstelle die Sanierung der Straßendecke an. Auf einer Strecke von 640 Metern werden auf beiden Straßenseiten die oberen vier bis zehn Zentimeter abgefräst und die vielen Schlaglöcher sowie Spurrillen auf der stark befahrenen Nordtangente beseitigt. Gearbeitet wird in zwei großen Bauabschnitten, die jeweils etwa drei Wochen andauern. Das hat die Stadtverwaltung mitgeteilt. Während der Arbeiten wird der gesamte stadteinwärts- sowie stadtauswärts fahrende Verkehr über jeweils nur eine Fahrtrichtung abgewickelt. Die Kosten für die Sanierung der Mainzer Straße beziffert das zuständige Referat Tiefbau auf etwa 516.000 Euro.

Zufahrten gesperrt

Ab 30. Mai wird die Baustelle eingerichtet. Begonnen wird mit der Deckensanierung am Knotenpunkt Mainzer Straße und Hertelsbrunnenring/Flickerstal zwischen dem 2. und 4. Juni. Ab Montag, 5. Juni, fährt dann der gesamte Verkehr über die stadteinwärts laufende Seite der Mainzer Straße. Die ansässigen Unternehmen entlang der gesperrten Mainzer Straße bleiben während dieses Bauabschnitts bis voraussichtlich 24. Juni über die Zschockestraße erreichbar. Ende Juni wird der gesamte Verkehr umgeschwenkt und über die stadtauswärts laufende Seite der Mainzer Straße geführt. Während dieser Zeit sind sowohl die Zufahrt zur Donnersbergstraße als auch zum PRE-Park über die Mainzer Straße gesperrt. Der PRE-Park bleibt während dieser Zeit über die Ludwigshafener Straße erreichbar. Umleitungen werden ausgeschildert. Infos rund um die Baustellen sind über das städtische Baustellenportal unter https://geoportal.kaiserslautern.de/baustellen abrufbar.