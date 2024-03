An der Autobahn 6 werden im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-West die provisorisch eingerichteten Autobahnabfahrten zurückgebaut und mit Schutzplanken geschlossen. Weil dafür Vollsperrungen notwendig sind, kommt es zu Verkehrsbeeinträchtigungen, teilt die Niederlassung West der Autobahn GmbH des Bundes mit.

Am Donnerstag, 21. März, wird die A6 in Richtung Saarbrücken im Bereich der Anschlussstelle Kaiserslautern-West zwischen 8 und 15 Uhr gesperrt. Auch hier werden laut Autobahn GmbH die provisorischen Zu- und Abfahrten geschlossen. Betroffen sind die Abfahrt von der A6 auf die B270 in Richtung Kaiserslautern und die Zufahrt von der B270 aus Kaiserslautern kommend zur A6 in Richtung Saarbrücken. Der Verkehr in Richtung Innenstadt wird über die U28 zur B270 und der Anschlussstelle Siegelbach geführt. Wer aus Kaiserslautern kommend auf die A6 in Richtung Saarbrücken auffahren möchten, wird ebenfalls über die Anschlussstelle Siegelbach geleitet.