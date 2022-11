„Das ist ein starkes Zeichen und eine konkrete Unterstützung für wirksamen Klimaschutz auch in Kaiserslautern“. Mit diesen Worten kommentiert der SPD-Landtagsabgeordnete Andreas Rahm die Entscheidung der Landesregierung, ein 250 Millionen Euro schweres Kommunales Investitionsprogramm Klimaschutz und Innovation (KIPKI) aufzulegen. „Dadurch kann der Wahlkreis Kaiserslautern insgesamt 4,35 Millionen Euro an Förderung für Klimaschutzmaßnahmen erwarten“, so Rahm.

Der SPD-Landtagsabgeordnete will sich dafür einsetzen, dass die Mittel insbesondere für Investitionen und Maßnahmen zur Klimawandelanpassung, Investitionen in eine nachhaltige kommunale Energieversorgung, Investitionen in energetische Sanierung, Ressourcenschonung und Effizienz, Investitionen in die klimafreundliche Mobilität eingesetzt werden. „Die Fördermittel bieten den Kommunen eine breite Handlungspalette, sich dem Klimawandel entgegenzustellen und Kaiserslautern kann sich damit nachhaltig der Zukunft stellen. Konkret kann ich mir vorstellen, dass wir die energetische Sanierung unserer Schulen und Kitas vorantreiben“, so Rahm. Ihm sei es besonders wichtig, dass von Klimaschutzmaßnahmen alle Menschen in Wahlkreis Kaiserslautern profitieren können. „Deshalb werden wir als SPD-Fraktion im Stadtrat darauf achten, dass die Mittel vor allem in die Bereiche fließen, die viele Bürgerinnen und Bürger nutzen, zum Beispiel auch Begegnungsorte. Denn unser Ziel ist Klimaschutz für alle.“