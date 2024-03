Kampfkunst in vielen Varietäten und Ausrichtungen stand beim internationalen Jiu-Jitsu-Lehrgang in Otterbach nun bereits zum 31. Mal im Fokus.

Der Zen Bogyo Do hatte geladen, und über 200 Teilnehmer aus ganz Deutschland waren gekommen, ließen sich zwei Tage lang auf neue Techniken ein. Josef Djakovic, 9. Dan Jiu Jitsu und Präsident des Deutschen Jiu Jitsu Bundes, unterrichtete Abwehr gegen Schläge und Tritte. Neue Bewegungsabläufe zeigte Alain Sailly, 9. Dan Goshindo, aus Frankreich. Bei Günter Painter aus Österreich, 9. Dan Ju Jutsu, gab es intensive Einheiten mit Hebeln in allen Variationen. Da Florian Dau (7. Dan Ju Jutsu), einer der angekündigten hochrangigen Trainer ausfiel, sprang mit Harald Westrich, 6. Dan Jiu Jitsu, der Vorsitzende des ausrichtenden Zen Bogyo Do kurzfristig ein und zeigte Abwehren gegen Handgelenksangriffe.