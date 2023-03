Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Rom treffen sich am Wochenende 21 europäische Spitzenteams, um den Sieger der diesjährigen European Champions League (ECL) zu küren. Zu diesen Teams, die sich in den jeweiligen nationalen Ligen dafür qualifiziert haben, gehört auch der 1. Kicker Club Kaiserslautern (1. KCK).

Im letzten Jahr konnte die Veranstaltung pandemiebedingt nicht stattfinden. Da dies auch für die Tischfußballbundesliga zutraf, entsendet der Deutsche Tischfußballbund (DTFB)