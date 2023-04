Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein fluffiges Fellknäuel liegt derzeit in einer gemütlichen Holzkiste im Heidelberger Zoo. Es ist ein kleiner Roter Panda und seit fast 20 Jahren das erste Jungtier, das in der Stadt am Neckar zur Welt gekommen ist.

Rote Pandas zählen laut Mitteilung des Zoos zu den stark bedrohten Tierarten, erfolgreiche Nachzuchten in den Zoos leisten daher einen wertvollen Beitrag zum Artenschutz.

Junge Pandas lassen es