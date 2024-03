Ein mögliches österliches Ausflugsziel in der Region ist der Zoo in Heidelberg. Besucher können etwa bei Robbenfütterungen dabei sein oder dem Klappern der Störche lauschen.

Der Zoo in Heidelberg will den Besuchern auch an Ostern etwas bieten. Rechtzeitig zum Ferienbeginn sind die Arbeiten an der Robbenanlage abgeschlossen worden. Kommentierte Fütterungen finden wieder täglich (außer freitags) um 11 und 15.45 Uhr statt. Besucherwege und Afrikateich wurden ebenfalls hergerichtet. Im Ostergehege zwischen Bauernhof und Explo-Halle tummeln sich junge Meerschweinchen, Kaninchen und Osterküken. Mit einem bunten Blütenmeer lädt die Parklandschaft zum Frühlingsspaziergang ein. Rund 20.000 Blumenzwiebeln sind im Herbst gepflanzt worden.

Auf dem Zoo-Gelände strecken Osterglocken, Hyazinthen und Tulpen ihre Blüten in die Frühlingssonne. Schon am Eingang hören Besucher das Klappern der Störche. Über 30 Storchenpaare haben sich bislang im Zoo eingefunden, um in die Brutsaison zu starten. Sie suchen nach geeigneten Nistmaterialien wie einem Büschel Heu oder Zweigen.

Kälbchen geboren

Wesentlich weiter sind die Tiere im Bauernhof des Zoos: Die im März geborenen Zicklein und Lämmer tollen im Streichelgehege umher. In der letzten Märzwoche kam ein Kälbchen bei den Hinterwälder Rindern zur Welt. Flauschig sind die frischgeschlüpften Hühnerküken im österlich gestalteten Gehege im Durchgang zwischen Bauernhof und Explo-Halle. Sie haben dort gemeinsam mit jungen Kaninchen und Meerschweinchen ihr gemeinsames „Osternest“ aus Stroh und Hobelspänen bezogen. In manchen Gehegen – wie beispielsweise bei den Lemuren – sind besondere Osterüberraschungen in Form von Leckereien versteckt.

Noch Fragen?

An den Osterfeiertagen ist der Heidelberger Zoo zu den regulären Zeiten geöffnet: im März, 9 bis 18 Uhr, und ab April bis 19 Uhr.