Unbekannte haben zwei Leichtkrafträder in der Kindenheimer Neugasse zwischen Samstag und Montag beschädigt und beschmutzt. Nach Angaben der Polizei hatte die Besitzerin die beiden Motorroller dort gegen 17 Uhr am Samstag vor einem Haus abgestellt. Als sie am Montag gegen 13.15 Uhr zurückkehrte, fiel ihr der Schaden auf. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Grünstadt unter 06359 93120 oder per E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de entgegen.