Die Verbandsgemeinde Leiningerland und die Stadt Grünstadt wissen noch nicht, wie sie die Sommerschulen für Schulkinder in den Ferien organisieren. Denn für die Kommunen kam die Mitteilung des Landes, dass es ein solches Angebot geben soll, überraschend.

Hanns Gauch von der Verbandsgemeindeverwaltung hat am Mittwoch aus der RHEINPFALZ erfahren, dass die Verbandsgemeinden für Kinder ein Sommerschul-Programm organisieren sollen. Schüler der Klassenstufen eins bis acht sollen in den letzten beiden Ferienwochen den Stoff aufholen können, den sie in der Corona-Zeit versäumt haben. Vorgesehen sei, dass die Kinder je eine Woche die Sommerschule besuchen. Wer keine Lust hat, muss allerdings nicht hingehen. Das Angebot ist freiwillig. Die Kommunen stellen die Räume in Schulen oder Bürgerhäusern zur Verfügung, hieß es.

Informationen vom Land fehlen

Gauch sagt: „Ich habe keine weiteren Informationen vom Land bekommen.“ Deswegen wisse er derzeit auch noch nicht, wie das Programm in der VG umgesetzt wird. Er werde eine E-Mail an die Schulen schicken, um den Bedarf zu klären. Es käme häufiger vor, dass die „unteren Ebenen“ nicht vorab über Landespläne informiert würden, kritisiert der Ordnungsamtsleiter. Die VG ist Träger aller Grundschulen – nur die Obrigheimer Grundschule ist in Trägerschaft der Ortsgemeinde.

In Grünstadt ist ebenfalls nicht klar, wie die Sommerschule ablaufen soll. Büroleiter Joachim Meyer teilt mir, dass ein Mitarbeiter am Mittwoch eine E-Mail aus Mainz erhalten habe, in der auf das Programm hingewiesen worden sei. Er selbst habe aus der RHEINPFALZ davon erfahren. Meyer sieht ein Problem darin, dass in den Schulen während der Sommerferien Renovierungen stattfinden und das Reinigungspersonal im Urlaub ist.

Studenten und Schüler sollen lehren

Nach Angaben der Bildungsministerin sollen Lehrer und Ex-Lehrer im Ruhestand, Lehramtsstudenten sowie Oberstufenschüler den Kindern den Stoff beibringen.

Der Landkreis Bad Dürkheim als Träger weiterführender Schulen – in Grünstadt des Leininger-Gymnasiums und der Integrierten Gesamtschule – sei vorab über die Ministeriumspläne informiert worden, hieß es von der Kreisverwaltung. Wie genau die Sommerschule organisiert werde, stehe aber noch nicht fest.