Tosender Applaus im Stehen: Bei der jüngsten Generalversammlung des TSV 1896 Neuleiningen haben die Mitglieder die Leistungen des bisherigen Vorsitzenden Bernd Merseburg gewürdigt. Nach knapp 15 Jahren im Amt trat er bei den Neuwahlen des Vorstands nicht mehr an. Einstimmig zu seinem Nachfolger gewählt wurde Dirk Beck.

Bernd Merseburg erklärte seinen Rückzug gegenüber der RHEINPFALZ so: „Ich werde demnächst 70. Da wird es Zeit, Jüngeren eine Chance an der Spitze des Vereins zu geben.“ Der 69-Jährige ist seit 1972 im TSV aktiv, war seit September 2009 Vorsitzender und davor lange Zeit die rechte Hand von Franz Adam. Der Bürgermeister und heutige Ehrenvorsitzende hatte den momentan 161 Mitglieder zählenden TSV knapp 38 Jahre lang geleitet. Er lobte Merseburg als Allrounder, der immer da ist, wenn irgendwo angepackt werden muss, den man stets um Rat fragen kann. Merseburg habe beispielsweise beim Bau des Clubheims maßgeblich mitgewirkt, sei bei jeder Renovierung dabei und habe sich um die Beleuchtung des Sportplatzes federführend gekümmert, so Adam. „Ich danke Bernd sehr herzlich für sein großes Engagement für das Gemeinwohl“, sagte der Christdemokrat. Auch wurde unter Merseburgs Ägide eine Photovoltaikanlage installiert und im April 2010 das Schlachtfest aus der Taufe gehoben, eine Veranstaltung, die jeweils im Frühling und im Herbst auf große Resonanz stößt. Der neue Vorsitzende Dirk Beck ist in Personalunion Abteilungsleiter der Fußball-AH. „In der Region sind wir die einzige selbstständige AH, die ohne Spielgemeinschaft auskommt“, berichtete er. Insgesamt seien es 42 Kicker zwischen 32 und 60 Jahren beziehungsweise sogar darüber hinaus. Seit Januar gebe es eine Ü60-Trainingsgruppe. Beck betonte, wie wichtig der Erhalt dieser Mannschaften ist. „Ohne sie verlieren wir unsere Gemeinnützigkeit“, erläuterte der 47-Jährige. Der TSV habe sonst nur noch eine Walking-Gruppe. Die letzte aktive Elf sei 2017 abgemeldet worden. „Auf unserem Hartplatz will niemand spielen“, sagte er. Einen (Kunst-)Rasen-Platz anzulegen, könne sich der Verein nicht leisten.

Vorstand

Vorsitzender Dirk Beck, Stellvertreter Helmut Merseburg, Schatzmeisterin Sarah Friedrich, Schriftführer Jürgen Ober; Beisitzer: Ann-Kristin Battschinger, Jörg Friedrich, Tino Grünert, Carsten Ittel, Michael Ober, Alexander Röckel, Mario Weber; Abteilungsleiter: AH Dirk Beck, Walking Klaus-Peter Schröder; Revisoren: Dominik Freyland-Mahling und Harald Ober.