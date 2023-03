Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der Eisbach in Ebertsheim hat sich zum Publikumsmagnet entwickelt. Jetzt wird auch in Altleiningen ein Bach wieder in seine ursprüngliche Form gebracht: Die Verbandsgemeinde Leiningerland lässt den Eckbach renaturieren. Mitten im Ort entsteht eine Spiel- und Erlebnislandschaft.

Der Eckbach war zwar immer da, aber wie so viele Gewässer ist er in der Vergangenheit eingesperrt worden. Nun soll sich das ändern. Anders als in Ebertsheim – wo aus einem 784 Meter langen