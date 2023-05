Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In einer Zeit, in der ohnehin schon alles teurer wird, gibt es in der Verbandsgemeinde Leiningerland schlechte Nachrichten: Auch für die Versorgung mit Frisch- und die Entsorgung von Abwasser werden die Bürger künftig tiefer in die Tasche greifen müssen – voraussichtlich sogar merklich. Teilweise wäre das wohl vermeidbar gewesen.

Die neuen Zahlen kommen zur Unzeit und haben einige Ratsmitglieder nach eigenem Bekunden „schockiert“. Sie wollen das Ganze erst einmal sacken lassen. Das war allerdings nicht