In den Sommerferien wird die Gemeinde Kerzenheim in der Kindertagesstätte die Parkettböden komplett sanieren. Den Auftrag hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung vergeben. 8500 Euro fallen dafür an. Geld, das die Gemeinde wiederum aus ihrem eigenen maroden Haushalt aufbringen muss.

Die Gesundheitsamt des Donnersbergkreises hatte im vergangenen Juli die Kita in Kerzenheim inspiziert, um zu schauen, wie es dort mit der Hygiene gehalten wird. Dabei war aufgefallen, dass die Kita