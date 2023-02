Gefährliche Hunde gibt es nicht per se. Diese Einschätzung des Lautersheimer Ortsbürgermeisters Thomas Mattern, die einstimmig vom Gemeinderat geteilt wird, hat sich in der Neufassung der noch aus dem Jahr 1997 stammenden Hundesteuersatzung niedergeschlagen. Der Passus, dass die Eigenschaft der Gefährlichkeit bei Pitbullterrier, American Staffordshire Terrier und Staffordshire Bullterrier „unwiderlegbar vermutet“ wird, ist gestrichen. „Damit sind wir das erste Dorf in der Verbandsgemeinde Göllheim, wo das so beschlossen wurde“, so Mattern und sagte: „Ich halte nichts davon, bestimmte Rassen als gefährlich einzustufen.“ Für ihn gelte zunächst die Unschuldsvermutung. Erst wenn ein Tier auffällig geworden sei, etwa weil es sich als bissig erwiesen, Wild gehetzt oder eine über das normale Maß hinausgehende Kampfbereitschaft und Aggressivität gezeigt habe, müsse es entsprechenden Auflagen unterworfen werden.