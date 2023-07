Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Eigentlich sollte der städtische Waldkindergarten im Spätsommer seinen Betrieb aufnehmen. Jetzt haben sich diese Pläne dafür aber geändert, mit September ist nun erst einmal Essig. So soll es nun weitergehen.

Der neue städtische Waldkindergarten auf dem Freizeitgelände am Steinborner Ostring sollte am 4. September an den Start gehen. Daraus wird aber zumindest in diesem Jahr nichts. Im kommenden