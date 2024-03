Der bisherige Ortsbürgermeister Werner Majunke (CDU) will nach 20 Jahren im Amt nicht mehr antreten, hat nun aber einen potenziellen Nachfolger aus den eigenen Reihen gefunden. Vom CDU-Ortsverband Carlsberg-Hertlingshausen ist Patrick Schmitt einstimmig als Kandidat für das Amt des Ortschefs nominiert worden.

In der jüngsten Versammlung konnte darüber hinaus eine Kandidatenliste für den Gemeinderat aufgestellt werden. Dabei sei eine ausgewogene Mischung an Bewerbern für die Kommunalwahl am 9. Juni entstanden, sagte der Ortsverbands-Vorsitzende Patrick Schmitt: „Es sind sowohl erfahrene Mandatsträger als auch zahlreiche neue Gesichter aus verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen darunter.“

Der 38-Jährige, der Anfang 2019 in die CDU eintrat, im selben Jahr Mitglied im Haupt- und Finanzausschuss wurde und seit 1. Januar 2021 Beigeordneter ist, dankte Majunke für die lange Zeit als Bürgermeister und seine Bereitschaft, weiter als Ratsmitglied aktiv zu sein. Besonders stolz ist Schmitt, dass der Gemeinderat es geschafft hat, keine Wartezeiten im Bereich der Kinderbetreuung entstehen zu lassen, was vor allem auch das Verdienst von Majunke sei. Das gesamte Gremium, in dem die Christdemokraten mit Abstand die größte Fraktion stellen, habe in Rekordzeit eine Übergangslösung bis zum beschlossenen Neubau geschaffen.

Lob für sachliche Zusammenarbeit im Rat

„Rückblickend auf diese Legislaturperiode bin ich dankbar für eine im Großen und Ganzen sachliche Zusammenarbeit im Rat über die Parteigrenzen hinweg“, so der Ortsverbandsvorsitzende, der sich freut, einstimmig zum Kandidaten für das Bürgermeisteramt ernannt worden zu sein. Gern möchte er die Geschicke des größten Orts in der Verbandsgemeinde Leiningerland leiten: „Ich habe in den vergangenen Jahren sehr viele engagierte Menschen in Carlsberg kennengelernt und den Eindruck, dass wir unser Dorf gemeinsam weiterentwickeln können.“

Der gebürtige Grünstadter, der selbstständig in der IT-Branche tätig ist, hat eine Weile darüber nachgedacht, ob er sich den Herausforderungen als Ortschef stellen sollte. Dann aber habe er beschlossen, es zu tun. „Ich werde es schaffen – mit einem Mix aus beruflicher Flexibilität und Abstrichen bei der Freizeit“, zeigte er sich überzeugt. Als Beigeordneter habe er dahingehend schon einen gewissen Vorgeschmack erhalten.

Kandidaten

1. Patrick Schmitt, 2. Werner Majunke, 3. Marcus Noll, 4. Anna Majunke, 5. Tino Dörner, 6. Susanne Bordasch, 7. Winfried Zaremba, 8. Zsusanna Noll, 9. Simone Dörner, 10. Marcus Feldscher, 11. Julien des Brosses, 12. Nicolay Heidmann, 13. Melanie Tempel, 14. Marco Noll, 15. Kai Färcher, 16. Steffen Schmidt, 17. Kerstin Schwab, 18. Katja Schütze, 19. Heinz Haas, 20. Nadine Kaiser-Hock, 21. Ulrike Beckers und 22. Werner Thiel.