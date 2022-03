Der VfR Grünstadt steht in der Aufstiegsrunde zur Verbandsliga. Von einem Aufstieg will aber niemand sprechen. Stattdessen freuen sich drei Neuzugänge jetzt schon auf die kommende Landesliga-Saison.

Drei Neuzugänge hat der VfR Grünstadt zu vermelden, und alle kommen aus dem Leiningerland: Die beiden jungen Talente Nicolas Bechtold und Christopher Volbers wohnen in Kleinkarlbach respektive Kirchheim, der erfahrene Jan Marvin Dell hat seinen Wohnsitz in Asselheim. Wenn alles klappt, wird auch der vierte Neuzugang, ein Nachwuchstalent, aus der näheren Umgebung stammen. Außerdem: 14 von 24 Landesliga-Akteuren wohnen in Grünstadt oder in der Umgebung, und zur ersten Equipe gehören fünf Akteure unter 20, zwei im Alter von 21 und drei von 22 Lenzen.

Vom TuS Sausenheim wurden Nicolas Bechtold und Christopher Volbers verpflichtet. Bechtold ist Beamtenanwärter bei der Kreisverwaltung Bad Dürkheim. Der 19-Jährige ist laut Cheftrainer Christian Rutz ein hochtalentierter Stürmer, der schon länger auf der Wunschliste von ihm stehe. So habe Bechtold schon öfters beim Landesligisten mittrainiert und dabei einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Bechtold: „Es war schon immer mein Ziel, in einer höherklassigen Mannschaft zu spielen, und ich freue mich riesig auf diese neue Aufgabe. Natürlich ist mir klar, dass in der Landesliga ein anderer Wind weht.“

Sein Vereinskollege fühlt sich vor allem im offensiven Mittelfeld wohl. Der 18-jährige Schüler ist der Sohn von Harald Volbers, der viele Jahre beim VfR Grünstadt in der Verbandsliga Südwest und im früheren Oberligateam von Südwest Ludwigshafen spielte. Volbers: „Ich will kein Training versäumen, werde alles tun, um einen Platz in der ersten Mannschaft zu erkämpfen.“

Jan-Marvin Dell ist ein Fußballer, der sich in Asselheim ein Eigenheim erworben hat und zuletzt beim hessischen Gruppenligisten FSG Riedrode als defensiver Mittelfeldakteur agierte, dort seinen Vertrag bis 30. Juni erfüllt. Der 29-jährige Außendienstmitarbeiter für Geräte der Logistik besitzt Oberligaerfahrung (TSG Pfeddersheim und Wormatia Worms), absolvierte in der U19 bei Waldhof Mannheim 25 Bundesligapartien, in der U17 spielte er in der Bundesliga für den Karlsruher SC. „Für mich bedeutet das nochmals eine große Herausforderung, auf die ich mich sehr freue. Der VfR besitzt eine starke Landesliga-Elf, bei der Kameradschaft, Zusammengehörigkeitsgefühl und Einstellung stimmen“, sagte Dell. Rutz: „Jan Marvin ist ein erfahrener Spieler, der sehr klar, ruhig und besonnen an seine Aufgaben geht und sich als defensiver Mittelfeldakteur, Innenverteidiger oder Sechser bestens eignet. Für uns ist er ein wertvoller Neuzugang.“

Ohne Stress in die Aufstiegsrunde

Als Nächstes geht es für Grünstadt in die Aufstiegsrunde zur Verbandsliga. Der VfR und die TSG Bretzenheim konnten sich als Vertreter der Gruppe Nord im oberen Teil der Tabelle etablieren und besitzen damit keine schlechten Ausgangspositionen. Grünstadt liegt mit nur drei Zählern Rückstand hinter den beiden führenden, punktgleichen Vertretungen von TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim und Bretzenheim (jeweils 13). Die Mannschaft von Trainer Christian Rutz ergatterte gegen Wormatia Worms II (Siege von 2:1 und 3:1) sowie RWO Alzey (1:1 und 2:0-Erfolg) insgesamt zehn Zähler, die sie in die Aufstiegsrunde mitnimmt.

Allerdings: Von einem möglichen Aufstieg ist seitens des Vereins keine Rede. Absteigen kann der VfR aber auch nicht, sodass die junge VfR-Garde gegen TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim, FSV Schifferstadt, SV Büchelberg und SV Ruchheim völlig unbelastet antreten und unbeschwert aufspielen kann. Wann die Finalspiele beginnen, steht noch nicht endgültig fest.

Zu einem Testspiel gastiert der VfR am Samstag, 15.15 Uhr, auf dem Kunstrasenplatz beim Bezirksligisten FV Freinsheim. Beide Teams haben sich für die Aufstiegsrunden ihrer jeweiligen Ligen qualifiziert und sind jeweils im oberen Drittel der Tabellen zu finden. Rutz: „Das wird ein interessanter Test.“