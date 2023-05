Hier in der Region Ahnenforschung zu betreiben, ist offensichtlich eine spannende Sache. Was da alles an Prominenz auftauchen kann in den unendlichen Weiten des verwandtschaftlichen Stammbaumnetzes! Allerdings – manches möchte man vielleicht auch lieber gar nicht wissen. Donald Trump in der Ahnengalerie? Ist nicht jedermanns Geschmack, sagen wir’s mal so. Auf den Enkel jenes Friedrich Trump, der einst seine pfälzische Heimat verließ, muss man sich aber offensichtlich nicht nur in Kallstadt gefasst machen. Die Ergebnisse des Dürkheimer Ahnenforschers Michael Wolf – wir haben darüber am Freitag berichtet – haben’s gezeigt. Die Gefahr, bei der Familienforschung wie Wolf auch auf Boris Johnson zu stoßen, ist dagegen wohl geringer. Der Mann heißt ja offiziell Alexander Boris Johnson de Pfeffel, und Ahnenforscher haben herausgefunden, dass Johnson schwäbische Wurzeln hat. Wie offenbar auch irgendjemand aus Wolfs Familie. Das Ding ist allerdings, dass Wolf wirklich tief gegraben hat in den Archiven. 15.000 Vorfahren von sich selbst und seiner Frau hat er gefunden, und all diese Menschen hatten natürlich Tausende und Abertausende von Nachkommen. Und mit jeder Generation wächst die Wahrscheinlichkeit, dass an irgendeinem Faden ein prominenter Namen auftaucht. Zum Schluss landen wir dann alle bei einem gewissen Herrn Adam und einer Frau Eva. Also ab ins Archiv. Schauen wir mal, mit wem wir alles verbandelt sind.

Ein schönes Wochenende mit netten Verwandten wünscht Ihnen Kathrin Keller