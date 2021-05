Die Museumsschenke in Quirnheim soll mit neuem Leben erfüllt werden, damit es wieder ein gastronomisches Angebot in der kleinen Gemeinde gibt. Doch jetzt hat sich herausgestellt, dass das nicht so einfach wird wie ursprünglich gedacht.

Seit sich der Betreiber, der den Gastronomiebetrieb neben dem Motorrad- und Technikmuseum Leiningerland im Gewerbegebiet Kleine Wust mehr als 20 Jahre lang betrieb, verabschiedet hat, gab es zwei Interessenten. Doch nach einer ersten Inaugenscheinnahme hätten die beide nur noch abgewunken, berichtete Quirnheims Bürgermeister Hubert Deubert in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Die Ausstattung des Restaurants sei zwar im frisch gestrichenen Gastraum recht ordentlich, doch mangele es anderswo an Basics – vor allem in der Küche. So sei etwa der Gasherd defekt und müsse unbedingt ersetzt werden. Auch die Lüftung in der Küche funktioniere nur mangelhaft.

„Es gab Bewerber, aber in der derzeitigen Situation ist niemand bereit, in einen solchen Betrieb zu investieren“, sagte Deubert in seinem Sachvortrag. Beide Gastronomen hätten ihm unmissverständlich zu verstehen gegeben, dass sie unter den bestehenden Voraussetzungen keine Chance sehen, mit einer neuen Gaststätte an den Start zu gehen. Es fehle neben der Küchenausstattung vor allem an Geschirr. Weder ausreichend Gläser noch Teller oder Besteck gehörten derzeit zum Ausstattungspaket der Gaststätte. Auch die Markise vor dem Gebäude, die im Sommer Schatten spenden soll, sei zerrissen und müsse erneuert werden. Rund 6900 Euro wird dies kosten, ein Angebot lag dem Gemeinderat vor.

Außenbestuhlung muss erneuert werden

Auch die Außenbestuhlung für die Museumsschenke müsse erneuert werden, meinte Deubert und schlug vor, hierfür auf das günstige Angebot eines Discounters zurückzugreifen. „Insgesamt ist es unbedingt erforderlich, mindestens 15.000 Euro in die Ausstattung der Gaststätte zu stecken“, sagte der Bürgermeister. Dafür erhielt er von der Mehrheit des Gemeinderats Zustimmung. Seitens der SPD-Fraktion wurde die Frage aufgeworfen, wie diese Investitionen, die aus der Gemeindekasse bezahlt werden sollen, refinanziert werden könnten. Deubert sprach sich dafür aus, die Pacht, die bislang überaus moderat war, geringfügig anzupassen, so dass die Gemeinde ihre Ausgaben decken und ein Gastronom trotzdem wirtschaftlich arbeiten könne.

Der Beigeordnete Harald Weber (FWG) brachte es für die Mehrheit des Rats auf den Punkt: „Es ist für uns doch nicht wichtig, ob die Gemeinde mit der Museumsschenke einen Ertrag erzielt. Wichtig ist lediglich, dass eine schwarze Null bei der Verpachtung erwirtschaftet wird, so dass wir als Quirnheimer möglichst nah in unserer Gemeinde wieder ein gastronomisches Angebot haben.“ Dabei sei es auch gleichgültig, ob es sich um griechische, italienische oder deutsche Küche handele, Hauptsache das Angebot passe ins Konzept, sei für die Gäste erschwinglich und sorge dafür, dass diese wieder kommen.

Der Gemeinderat beschloss, für die Verbesserung der Ausstattung der Gaststätte 16.000 Euro im Haushalt bereitzustellen, die Beschaffung der Geräte – eventuell auch guter gebrauchter Ware – soll Bürgermeister Hubert Deubert in die Wege leiten.