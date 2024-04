Er saß vermutlich in einem Traktor: Die Polizei sucht nach jemandem, der am Montag zwischen Mitternacht und 8.35 Uhr auf der B271 zwischen Grünstadt und Bockenheim mit einem Fahrzeug in eine Leitplanke gekracht ist und sich dann aus dem Staub gemacht hat. Die Beamten sagen: Der Unbekannte muss zunächst nach rechts vom Weg abgekommen und an der dort beginnenden Seiten-Begrenzung entlang geschrammt sein. Nach etwa 20 Metern setzte er dann zurück und fuhr davon. Beschädigt worden ist bei der Kollision nicht nur die Leitplanke, auch das Gefährt muss einiges abbekommen haben. Denn es hat jede Menge Öl verloren. Hinweise an die Polizei in Grünstadt, Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.