Bei ihrer Suche nach einem von einer Unfallstelle getürmten Traktorfahrer hat die Polizei einen ersten Hinweis bekommen. Der Unbekannte war zwischen Grünstadt und Bockenheim von der Fahrbahn der B271 abgekommen, hatte dabei die Leitplanke beschädigt. Die Ermittler gingen zunächst davon aus, dass das am Montag zwischen Mitternacht und den Morgenstunden passiert war. Nun aber hat ihnen eine Zeugin gemeldet: Bereits am Samstag zwischen 13.45 und 14 Uhr sei dort ein Schlepper vom Weg abgekommen, als von einem Auto überholt wurde. Anschließend hätten mehrere Fahrer angehalten und dem Landwirt ihre Hilfe angeboten. Der war den Angaben zufolge 30 bis 40 Jahre alt und trug eine Basecap. Sein Traktor soll groß und grün gewesen sein. Weitere Hinweise an die Inspektion in Grünstadt, Telefon 06359 93120, E-Mail pigruenstadt@polizei.rlp.de.