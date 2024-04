Die Verbraucherzentrale und der Grünstadter Seniorenbeirat wollen am Mittwoch darüber informieren, wie Menschen mit Kabelfernsehen künftig weiter ihre Programme empfangen können. Denn in Mehrfamilienhäusern dürfen die Gebühren nicht mehr wie bisher über die Nebenkosten eingezogen werden. Die Übergangsfrist für den Systemwechsel bei der Abrechnung endet am 30. Juni. Es gibt auch Geschäftemacher, die vor diesem Hintergrund Betroffenen unnötige Verträge aufschwatzen wollen. Die Informationsveranstaltung findet im kleinen Saal des Grünstadter Weinstraßen-Centers statt und beginnt um 15 Uhr.