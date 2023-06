Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Es war ein Faustball-Thriller. Die Akteure der TSG Tiefenthal standen in ihrem Heimspiel in der Abstiegsrunde der Ersten Bundesliga Süd gegen den TV Schweinfurt-Oberndorf vor einer Überraschung, verloren aber mit 4:5-Sätzen. Damit steht fest, dass das Team von Spielertrainer Ricardo Happersberger im nächsten Jahr wieder in der Zweiten Liga spielt.

Beim Stand von 4:4 nach Sätzen und 12:11 in der Verlängerung des Entscheidungsdurchgang nahm TSG-Hauptangreifer Christoph Happersberger volles Risiko. Der Mut zahlte sich nicht aus. Der