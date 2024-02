Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Männer-60-Faustballer der TSG Tiefenthal wollen Geschichte schreiben. Die Senioren peilen bei der Deutschen Hallen-Meisterschaft, die am Samstag und Sonntag in der Eisenberger Schulsporthalle steigt, den Titel an. Favorit sind die Tiefenthaler allerdings nicht.

Von Reiner Bohlander

Tiefenthal. Ein vierter Platz. Das war bislang die beste Platzierung einer Tiefenthaler Männer-60-Faustballmannschaft bei den Deutschen Meisterschaften. Ab Samstag wollen die