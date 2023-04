Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ohne drei Leistungsträger und Mitfavoriten sind die Leichtathleten der TSG Eisenberg in die Meisterschaftssaison gestartet. Hannes Ebener (U16), Milena Bessai und Helen Unger (beide U18) fielen durch Krankheit oder Verletzung für den ersten Teil der Pfalzmeisterschaften (Sprint/Sprung) in Neustadt aus, sodass die Erwartungen im Vorfeld nicht allzu hoch waren. Am Ende reichte es doch zu insgesamt sechs Medaillen (jeweils zweimal Gold, Silber und Bronze).

In den Einzeldisziplinen holte Leon Schmidt (Altersklasse M12) für die Blau-Weißen die Kohlen aus dem Feuer. Nach einem lockeren Vorlaufsieg über 75 Meter rannte er im Finale nochmals zwei