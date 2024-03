Um die Sicherheit der Trinkwasserversorgung zu erhöhen, soll eine zweite Verbindungsleitung zwischen dem Wasserwerk Bobenheim und dem Ortsnetz Battenberg gebaut werden – so lautete die Empfehlung aus einem Strukturgutachten für die Verbandsgemeinde Leiningerland. Nachdem mehrere mögliche Trassen begutachtet wurden, ist nun eine Entscheidung gefallen und der Verbandsgemeinderat Leiningerland hat Aufträge an zwei Fachunternehmen erteilt. Sax und Klee aus Mannheim stellt für rund 430.000 Euro die direkte Verbindung zwischen dem Wasserwerk und dem bestehenden Netz her und die Firma Zahnen Technik aus Arzfeld in der Eifel nimmt für 515.000 Euro bauliche Anpassungen im Wasserwerk sowie im Hochbehälter Battenberg vor. Nach aktueller Planung wird die Leitung im Zeitraum von Oktober bis November 2024 verlegt. Die technischen Arbeiten an Wasserwerk und Hochbehälter sollen von Oktober 2024 bis März 2025 erfolgen.