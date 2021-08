Bis auf zwei Plätze haben die Verbandsliga-Fußballerinnen des SV Obersülzen sich den Abstiegsrängen angenähert. Mit nur vier Punkten aus fünf Spielen belegen die Frauen nach einer erneuten Niederlage Platz zehn der Tabelle.

Gegen den VfL Rüdesheim hatten die Obersülzerinnen am vergangenen Wochenende wenig zu bestellen. „Das lag daran, dass wir die gleichen Fehler immer wieder gemacht haben. Drei Tore sind auf die gleiche Weise gefallen, das darf nicht passieren“, kritisiert Trainer Bruno Bernhardt. Hinzu kam, dass die beiden etatmäßigen Torhüterinnen Laura Schmidt und Viktoria Homburg erkrankt waren, sodass Feldspielerin Laura Bartsch einspringen musste.

Die Rüdesheimer gingen früh in Führung, hatten schon fünf Tore erzielt, bis in der 85. Minute Sophie Becker wenigstens den Ehrentreffer für den SVO erzielte. Letztlich verloren die Obersülzerinnen das Spiel 1:6. Jetzt gibt es für das Team erst einmal eine Verschnaufpause, denn die für das Wochenende geplante Partie gegen SG Ingelheim/Drais ist auf den 12. Dezember (15 Uhr) verlegt worden.

„Die Trainingsbeteiligung im Team muss sich verbessern, damit uns solche hohen Niederlagen nicht weiterhin passieren“, betont Bernhardt. Erst am 31. Oktober (18 Uhr) steht die nächste Partie auswärts an, dann gegen den derzeitigen Tabellenzweiten Kirn-Sulzbach. Gerade gegen dieses Team taten sich die Obersülzerinnen in der Vergangenheit stets schwer. Die Gastgeber stehen aktuell punktgleich mit Tabellenführer Ober-Olm auf Platz drei.