Starkregen hat am späten Montagnachmittag Orte in den Verbandsgemeinden Leiningerland und Eisenberg heimgesucht. Wo die Wehren besonders gefordert waren, wie Erzieherinnen einen Kindergarten vor Schäden bewahrten und wie es jetzt in einem besonders schlimm getroffenen Eigenheim aussieht: eine Bilanz.

Was sie am späten Montagnachmittag sehen, macht Danica und Sven Sottung fassungslos. Sie schauen während eines massiven Regenschauers in ihren Garten. Und sehen so, wie Wassermassen urplötzlich