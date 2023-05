Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Sohn besucht seine an Demenz erkrankte Mutter im Pflegeheim. Ein selbst erlebtes sonntägliches Ritual, aus dem der Niederländer Joop Admiraal ein anrührendes Theaterstück gemacht hat. Gezeigt wird es am Samstag, 26. September, in Hertlingshausen.

„Du bist meine Mutter – über die Würde in der Demenz“, ein hoch gelobtes und international vielfach ausgezeichnetes Schauspiel von Joop Admiraal, wird europaweit in mehr