Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Interessante Einblicke in die mühsame Arbeit von Winzern in vergangenen Zeiten werden momentan in der Sonderausstellung „Von der Rebe zum Wein“ gewährt. Zu der Schau im Motorrad- und Technikmuseum in Quirnheim werden auch Exkursionen angeboten.

Riesige Zäpplerflaschen aus Holz vom Dürkheimer Wurstmarkt, ein Logelheber aus Herxheim, eine Mostwaage aus Obrigheim und eine Batteriespritze aus Kindenheim: Zahlreiche Exponate, die