Sowohl in Grünstadt als auch in den Verbandsgemeinden Leiningerland und Eisenberg wollen Schüler den während des Corona-Lockdowns versäumten Stoff nachholen. Deswegen werden Sommerschulen eingerichtet – wie genau alles ablaufen soll, ist jedoch noch unklar.

Die Ansage der Landesregierung hatte die Kommunen vor zwei Wochen überrascht: Schüler der Klassenstufen eins bis acht sollen in den letzten beiden Ferienwochen den Stoff aufholen können, den sie in der Corona-Zeit versäumt haben. Die Kommunen sollen die Räume dafür stellen, das Land kümmert sich um die Lehrkräfte. Die Kinder sollen auf freiwilliger Basis je eine Woche die Sommerschule besuchen können und von Ex-Lehrern oder Studenten unterrichtet werden.

Unterricht in Hettenleidelheim und Bockenheim

Die VG Leiningerland wird die Grundschulen Bockenheim und Hettenleidelheim zur Verfügung stellen. Hanns Gauch von der Verwaltung informierte: „Die Anzahl der Gruppen richtet sich nach den Anmeldezahlen, die derzeit über Fragebögen ermittelt werden.“

In Grünstadt wollen Eltern von 44 Schülern, dass ihre Kinder den verpassten Stoff in den Ferien aufholen. Das habe eine Nachfrage an den drei Grundschulen ergeben, die Bedarfsanalyse sei aber noch nicht abgeschlossen, berichtete Büroleiter Joachim Meyer im Stadtrat auf Anfrage von Alise Höhn (FDP). Die Stadtverwaltung schlage die Dekan-Ernst-Schule als Unterrichtsort vor. Meyer weiter: „Das, was von uns verlangt wird, werden wir schaffen. Das heißt: Wir stellen die Räume.“

Bedarf in Eisenberg gegeben

Gudrun Salewski von der VG Eisenberg teilte mit: „Der Bedarf wurde von unseren Grundschulen ermittelt und an das Land weitergeleitet. Bei der Grundschule Eisenberg gibt es insgesamt 47 Interessenten für die Sommerschule. Wie und wo das alles organisiert werden soll, steht leider noch nicht fest.“

Für weiterführende Schulen – in Grünstadt das Leininger-Gymnasium und die Integrierte Gesamtschule – organisiert der Kreis Bad Dürkheim die Beschulung am Ende der Sommerferien.snr