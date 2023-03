Die von Kindern gerne genutzte Riesenrutsche in der Erdekaut wird demnächst sicherer gemacht. Notwendig ist das, da das Erdreich am Rande der Rutsche durch die kletternden Nutzer abgetragen wurde. Außerdem werden Teile der Treppe im Bereich der Rutsche dauerhaft erneuert, so der Vorsitzende des Zweckverbandes Erdekaut, Stadtbürgermeister Peter Funck (FWG), nach der jüngsten Zweckverbands-Sitzung. Für die Erneuerung der instabilen und deshalb seit Jahren gesperrten Stege werde eine finanzielle Förderung von 60 Prozent der Kosten erwartet, so Funck weiter. Insgesamt sind für 2023 Investitionen in Höhe von 84.000 Euro für die „Attraktivierung und Erweiterung des touristischen Angebots“ im Haushaltsplan vorgesehen. Dazu fließen aus einem Entwicklungsprogramm an Zuschüssen 56.000 Euro. Die restlichen 28.000 Euro werden von Eisenberg mit 60 und Hettenleidelheim mit 40 Prozent finanziert. Laut verabschiedetem ausgeglichenen Haushaltsplan für 2023/24 sind für 2024 keine Investitionen vorgesehen.