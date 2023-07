„Unser Roll is leider fort, es Kloschder zieh mer trotzdem dorsch de Ort.“ An Ideen mangelte es den Umzugsteilnehmern der Rosenthaler Kerwe am Sonntag nicht. Hatten sie keinen Traktor mit Anhänger, spannten sie sich eben selbst vor kleine Karren. Insgesamt elf Nummern gab es.

Unter den elf Zugnummern des Umzugs befanden sich nicht nur Rosenthaler, sondern auch Freunde aus Rüssingen, Kerzenheim und Ramsen. Aber eben auch „ein Paar Rosenthaler“, die Jagdhornbläser, die alte Kerweborsch, die Stammtischmannschaft sowie verschiedene Jugend- und Walkinggruppen.

Mit ihrem Ortsfest eröffnete die Aktiven in Rosenthal nun die Kerwesaison in der Verbandsgemeinde Eisenberg und das bei hitzigen 35 Grad. Doch von der brennenden Sonne ließen sich die Teilnehmer nicht beirren. Sie schenkten fleißig Wein und andere Getränke aus, mit Wasserspritzpistolen gab es mal eine Salve gen Himmel, dann die Dusche für die am Wegesrand Ausharrenden. Kreuz und quer ging es für den Lindwurm durch den Ort. Vom Weiher in der Adolf-von-Nassau-Straße, ins Dorf rein an der Feuerwehr vorbei, links hoch „Am Steinernen Kreuz“ zum Kerzweilerhof, Wende und wieder runter, allerdings gerade aus Richtung Ortsausgang und in der Steinäckersiedlung dann die Wende und zurück zum Kerweplatz bei der Feuerwehr.

Gleich vornweg: die Kerweborsch Rosenthal, die ein aus Holz gesägtes Kloster durch den Ort zogen. Die „Rischinger“ Kerweborsch waren mit von der Partie, dicht gefolgt von der Walkinggruppe, die mit Sonnenhütchen den heißen Strahlen trotzte. Von den Ingelumer Rotwoigeister, einer Guggemusik, gab es mächtig was auf die Ohren, die Stammtischmannschaft trauerte mit ihrem Verein BVB 09. „De Hunger groß, die Kisch zu klää, die Kita dät sich iwwer ä neui frää“ und „Mit Radau und Rabatz, mache mer unserem Ärger Platz“, „Über 80 Esse missen uff den Disch, die Kita braucht ä neii Kisch“– taten die Jugendgruppen ihren Frust über die Missstände in der Betreuungseinrichtung Kund.

Die Ramser Kerweborsch wollten hingegen feiern, die Jagdhornbläser die Passanten duschen. „Ein paar Rosenthaler“ erklärten stolz mit dem Dubbeglas in der Hand „Mir sin dabei, Rosenthaler Glasfasser“. – „Unser Technik is net nei, dodefor awwer wartungsfrei“, ehe die Augsburger Puppenkiste durch die Straßen zog: Anlässlich des 75. Geburtstages der Marionetten-Stube hatten die „alte Kerweborsch“ eine Zugnummer gestaltet. Auf dem Kerweplatz tummelten sich zur Mittagszeit viele Menschen, gemeinsames Essen schafft Geselligkeit. Außerdem wollten sie sich die Kerwerede von Milena Djuric und Luka Würtz nicht entgehen lassen.